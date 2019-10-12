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Ağaca çıkan yavru kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 21:41 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde.

Ağaca çıkan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde. köpeklerden korkup tırmandığı ağaçtan inemeyen yavru kedi, bir mahallelinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi’nde, akşam saatlerinde, köpeklerden korkup ağaca tırmanan yavru kediyi gören Zeynep Çelikkıran, hayvanın inmediğini görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiveni ağaca dayayıp yavru kediyi aldı. Zeynep Çelikkıran, kediyi alıp bir süre severek sakinleştirdi. Mama verilen kedi, annesine ulaşması için bulunduğu yerde bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Ağaca çıkan yavru kediyi itfaiye kurtardıAğaca çıkan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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