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Ağaca yıldırım düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sülüklügöl Mahallesi’nde gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında meşe ağacına yıldırım düştü.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sülüklügöl Mahallesi’nde gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında meşe ağacına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ağaçta büyük zarar meydana geldi.
Olay, İnegöl’e bağlı Sülüklügöl Mahallesi’nde meydana geldi. Aniden bastıran sağanak yağış sırasında düşen bir yıldırım tarlada yer alan meşe ağacını parçaladı. Yıldırımın düştüğü ağaç ortadan ikiye ayrılırken, ağacın kabukları etrafa saçıldı. Yıldırımın düştüğü yerde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

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