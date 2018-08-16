Ağaca yuva yapan arılar mahalleliye zon anlar yaşattı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ıhlamur ağacına yuva yapan arıların saldırdığı mahalle sakinleri, belediyeden yardım istedi. Görevliler, ağacın tepesindeki peteği kesip, kovana yerleştirerek götürdü.
İnegöl'ün Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi'ndeki cami yakınlarında, bir ıhlamur ağacına yuva yapıp bal toplayan arılar nedeniyle, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı. Günlerdir arıların saldırılarına uğrayan mahalleli, belediyeye haber verdi. Olay yerine gelen belediye görevlileri, arılardan korunmak için özel kıyafetler giyip, merdivenli araçla ağacın tepesindeki peteklere ulaştı. Görevliler, bal üreticisi bir vatandaşın da desteği ile daldaki petekleri keserek alıp, kovana yerleştirdi. Görevliler, petek dolu kovanları yanlarına alarak ayrıldı.
Arıların birçok kişiyi hastanelik etitğini söyleyen manav Oğuzhan Yaman, "Nihayet sorunumuz çözüldü" dedi.
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