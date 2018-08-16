HABER

Ağaca yuva yapan arılar mahalleliye zon anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ıhlamur ağacına yuva yapan arıların saldırdığı mahalle sakinleri, belediyeden yardım istedi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ıhlamur ağacına yuva yapan arıların saldırdığı mahalle sakinleri, belediyeden yardım istedi. Görevliler, ağacın tepesindeki peteği kesip, kovana yerleştirerek götürdü.

İnegöl'ün Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi'ndeki cami yakınlarında, bir ıhlamur ağacına yuva yapıp bal toplayan arılar nedeniyle, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı. Günlerdir arıların saldırılarına uğrayan mahalleli, belediyeye haber verdi. Olay yerine gelen belediye görevlileri, arılardan korunmak için özel kıyafetler giyip, merdivenli araçla ağacın tepesindeki peteklere ulaştı. Görevliler, bal üreticisi bir vatandaşın da desteği ile daldaki petekleri keserek alıp, kovana yerleştirdi. Görevliler, petek dolu kovanları yanlarına alarak ayrıldı.

Arıların birçok kişiyi hastanelik etitğini söyleyen manav Oğuzhan Yaman, "Nihayet sorunumuz çözüldü" dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (5)Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (5)
Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttıCumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.