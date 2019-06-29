Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, arkadaşları ile birlikte giderken bir ağaca asılıp kırılmasına neden olan 18 yaşındaki Mehmet Oran, "Olaydan önceki gün meyve ağaçlarım yakıldı. Bunu yapanlara kimse bir şey demedi, beni linç ettiler. Cezama razıyım ben ağaç düşmanı değilim. Bin ağaç da dikerim ama, ağaçları yakanlar da ceza alsın” dedi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde önceki gece Mardin Caddesi’nde gezen Mehmet Oran, kuzeni Salih Oran (23) ve arkadaşları Serbülent Ablay (19) ile birlikte gezerken ağaca asılarak kırılmasına neden oldu. Olay anına ait görüntülerin çıkması üzerine Mehmet Oran, Salih Oran ve Serbülent Ablay, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Salih Oran ile Serbülent Ablay, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Oran ise sevk edildiği mahkemece, 100 fidan dikme, yurt dışına çıkma yasağı ve imza hükümlülüğü ile salıverdi.

"100 değil bin ağaç da dikerim"

Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mehmet Oran, sosyal medyada haksız yere linç edildiğini söyledi. Oran, “İşin aslı sabah geldim, bütün ağaçlarımız, diktiğimiz ağaçları yakmışlar. Baktım ağaçları yakmışlar, elma ağacı, nar, çınar ağacı var, hepsini yakmışlar. Ben o olayı kasten yapmadım, çok sinirlendim. Ben kasten yapacak olsam bu kadar ağaç dikmezdim. Ağaç düşmanı değilim, cezama razıyım. 100 ağaç değil bin ağaç da dikerim. Ama anız yakanlara da ceza versinler, benim ağaçlarımı yakanlara da ceza versinler” diye konuştu.