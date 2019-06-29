HABER

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:45 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, arkadaşları ile birlikte giderken bir ağaca asılıp kırılmasına neden olan 18 yaşındaki Mehmet Oran, "Olaydan önceki gün meyve ağaçlarım yakıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, arkadaşları ile birlikte giderken bir ağaca asılıp kırılmasına neden olan 18 yaşındaki Mehmet Oran, "Olaydan önceki gün meyve ağaçlarım yakıldı. Bunu yapanlara kimse bir şey demedi, beni linç ettiler. Cezama razıyım ben ağaç düşmanı değilim. Bin ağaç da dikerim ama, ağaçları yakanlar da ceza alsın” dedi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde önceki gece Mardin Caddesi’nde gezen Mehmet Oran, kuzeni Salih Oran (23) ve arkadaşları Serbülent Ablay (19) ile birlikte gezerken ağaca asılarak kırılmasına neden oldu. Olay anına ait görüntülerin çıkması üzerine Mehmet Oran, Salih Oran ve Serbülent Ablay, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Salih Oran ile Serbülent Ablay, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Oran ise sevk edildiği mahkemece, 100 fidan dikme, yurt dışına çıkma yasağı ve imza hükümlülüğü ile salıverdi.

"100 değil bin ağaç da dikerim"
Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mehmet Oran, sosyal medyada haksız yere linç edildiğini söyledi. Oran, “İşin aslı sabah geldim, bütün ağaçlarımız, diktiğimiz ağaçları yakmışlar. Baktım ağaçları yakmışlar, elma ağacı, nar, çınar ağacı var, hepsini yakmışlar. Ben o olayı kasten yapmadım, çok sinirlendim. Ben kasten yapacak olsam bu kadar ağaç dikmezdim. Ağaç düşmanı değilim, cezama razıyım. 100 ağaç değil bin ağaç da dikerim. Ama anız yakanlara da ceza versinler, benim ağaçlarımı yakanlara da ceza versinler” diye konuştu.

"Bizim yanan ağaçlarımız ne olacak"
Mehmet Oran’ın kuzeni Salih Oran ise, olayın farklı lanse edildiğini ifade ederek, “Burası yan taraftaki buğday tarlası ve yandı. Ektiğimiz ağaçlar yandı, bizde mağduruz. Çiftçiler 5-10 kuruş fazla para vermemek için tarlaları yakıyor, ateş diğer taraf sıçrıyor. Depresyona, bunalıma girdik. O ağaç kırılmadı, eğildi ve yaralandı. Bir baktık ağaç kırıldı diye belediye sosyal medyaya vermiş. Karakola gittik ifade verdik. Kırılmayan ağacı biz nasıl kırdık diye düşündük. Ağaç kıracak olsak kendi ağaçlarımız var. Bizim ağaçların yandığını gördük, kafede oturduk. O gece yürürken Mehmet ağacı gördü. Biz ağaç düşmanı değiliz. Biz niye bu kadar ağaç dikelim. Mehmet o gece ağacı kırmadı. Bin tane ağaç dikeriz ama benim ağaçlarım da yandı, bende mağdurum. Benim zararımı kim karşılayacak? Tarla yandı, ağaçlarım yandı. İnternet başındakiler boş boş yorum yapmasınlar. Keşke bizi dinleselerdi. Aynı görüntüyü bende görünce tepki verirdim ama karşı tarafı dinlerdim” şeklinde konuştu.
Mehmet Oran’a verilen 100 fidan dikme cezasının, Kızıltepe Belediyesi tarafından arsa gösterilmesinden sonra yerine getirileceği öğrenildi.

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu

Ağacı kıran genç İHA’ya konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

TEM otoyolu Kaynaşlı - Bolu Tüneli'ndeki çalışma 14 Temmuz'da sona eriyor

TEM'i kullanacaklar dikkat! 14 Temmuz'a kadar devam edecek

Son dakika! Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Heybeliada'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.