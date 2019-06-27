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Ağacı kırma anı kamerada (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 18:41 | Son Güncelleme

100 AĞAÇ DİKME CEZASI VERİLDİ Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.

100 AĞAÇ DİKME CEZASI VERİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolda yürürken, kaldırım kenarında dikili ağacı kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.O. ve olay anından yanında bulunan S.A. ile S.O., emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. S.A. ve S.O., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ağacı kıran M.O. ise hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.O., 100 ağaç dikme cezası alırken, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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