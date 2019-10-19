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Ağacı kırmak istedi ancak başaramadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 16:01 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bir adam cadde üzerinde bulunan bir ağacı, bir süre kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Küçükçekmece’de bir adam cadde üzerinde bulunan bir ağacı, bir süre kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Garip olayın yaşandığı o anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
Olay Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinin önünde dikili haldeki bir ağacın yanına şüpheli bir kişi yaklaştı. Alkollü olduğu tahmin edilen kişi ağacı bir anda kırmaya yerinden sökmeye çalıştı. Dakikalarca mücadele veren ayakta durmakta güçlük çeken kişi ağacı kırmayı başaramadı. Şahıs, ağacı kırmayı başaramadığını anladığı anda olay yerinden hızla uzaklaştı.

O anlar kamerada
Görüntülerde ağacın yanına gelen kişi ağacı kırıp sökmeye çalışıyor. Ayakta durmakta güçlük çeken yere düşen kişi daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Birisi ağaçla resmen dövüşüyordu
Olayın görgü tanıklarından Mete Demir “Sabahleyin dükkanı açmaya geldiğimizde bu ağacın yere sıfır şekilde yatık olduğunu gördük. Acaba dedim araba mı motorsiklet mi çarpmış kameradan bir bakayım dedim. Birisi sanki insanmış gibi, ağaçla resmen dövüşüyordu . Kameradan baktığımda birisi orada duran bir bitkiye onunla bir derdi varmış gibi kavga etmiş. Arkadaş sanıyorum alkollüydü sanırım bu da insanların bilinç altlarını gösteriyor. Normalde ağacı seven birisi bunu yapmaz” dedi.

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