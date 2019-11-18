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Ağacı yakarak sanat eserine dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:14 | Son Güncelleme

Tokat’ta, ahşap yakma resim tekniği olan “pyrogravure” sanatını halk eğitim merkezinde geliştirerek hünerlerini sergiliyor.Zile ilçesinde bir kamu kurumundan emekli olan 2 çocuk babası Sami Üçköylüoğlu (52), vaktini değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezinde kursa başladı.

Tokat’ta, ahşap yakma resim tekniği olan “pyrogravure” sanatını halk eğitim merkezinde geliştirerek hünerlerini sergiliyor.
Zile ilçesinde bir kamu kurumundan emekli olan 2 çocuk babası Sami Üçköylüoğlu (52), vaktini değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezinde kursa başladı. Yeteneğini kursta geliştiren Üçköylüoğlu, performans ve çıraklık kursu alarak yaklaşık 3 yıl sonra usta öğretici oldu. Birinden güzel tablolar ortaya çıkaran Üçköylüoğlu, yeteneğini gençlere aktarmak için çalışıyor. Ahşap yakma resim tekniğinin sabır isteyen bir sanat olduğunu belirten Üçköylüoğlu, “Yaklaşık 3 yıldır halk eğitim merkezinde kurs veriyorum. Oldukça zor bir sanat, sabır istiyor. Sabır olduğu zaman her şey oluyor, yapılamayacak bir şey yok” dedi. Bir tablonun yapılmasının büyüklüğüne göre günlerce sürdüğünü ifade eden Üçköylüoğlu, “Esmaül Hüsna’yı bu teknikle 4 ayda yazdım. Bu tablonun fiyatı yaklaşık 3 bin lira. Bu büyük şehirlerde olsa daha yüksek rakamlara ulaşır” diye konuştu.

Genç nesillere aktarılmasını istiyor
Öğretmen olan eşinin tayin sürecini beklerken kursa katıldığını ifade eden Harun Uçun ise gençlerin de bu tür sanata yönelmesini beklediğini belirterek, "Sabır isteyen bir iş. Emek veriyorsunuz, emeğinizin sonucunu hemen göremeyeceğiniz bir zamana bırakabileceğiniz zanaat dalı. Ahşaba ilginiz varsa el işini seviyorsanız güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu zanaata gençlerin de yönelmesi önemli. Sosyal medyadan takip ediyorum genç insan yok. Hep bir yaşın üstü emekli olmuş olan insanların uğraştığı bir dal. Genç nesillere aktarılıp uzun süre devam ettirilebileceğini düşüyorum” ifadelerini kullandı.

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