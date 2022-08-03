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Ağacın altında ağlama sesi duyulunca ortaya çıktı! 100'den fazla araç takip ediliyor... "Aklıma sürekli o bebek geliyor"

03.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşanan bir olay yürekleri sızlattı. Cadde üzerinde bulunan bir dut ağacının altından vatandaşlar ağlama sesleri duyurdu. Bunun üzerine ağacın altında bir bebek olduğu ortaya çıktı. Henüz 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek, getirildiği mahallede 13 aylık bir bebeği olan anne Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Yılmaz, bebeğin çok aç olduğunu ve çok emdiğini anlatırken "Bir anne bunu nasıl yapar? Çocuğu emzirirken sürekli o bebek aklıma geliyor" diye konuştu.

Ağacın altında ağlama sesi duyulunca ortaya çıktı! 100'den fazla araç takip ediliyor... "Aklıma sürekli o bebek geliyor"

Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu. Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

100’UN ÜZERİNDE PLAKA ARACI MERCEK ALTINDA

Öte yandan bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için polis ekipleri tarafından çok geniş çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışma çerçevesinde cadde üzerinde bulunan 3 güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler 100’ün üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.

“KÖTÜ BİR DURUM BİZ DE ÇOK ÜZÜLDÜK”

Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş, “Olayı benim ablam duymuş. Sabah 07.30 gibi marketi açıyor. Daha sonra bir sesler duyuyor. Bakıyorlar bebek olduğunu görüyorlar. Marketin içerisine getirmişler. İlgileniyorlar. Sonra polise ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Yeni doğum yapan bir annemiz vardı, onu çağırmışlar. Annemiz emziriyor. Sonra da sağlık çalışanları götürüyor. Umarım ailesi bulunur. Kötü bir durum, biz de çok üzüldük” dedi.

“BİR ANNE BUNU NASIL YAPAR”

Bebeği emziren Teslime Yılmaz ise, “Sabah saatlerinde bulunmuş. Çocuğun ağlamasını durduramayınca beni arıyorlar. Ben de hemen geldim. Çocuğa baktık, kucağımızda salladık, durmadı. Ben de anneliğin verdiği duygu ile emzirmeye karar verdim. Emzirirken uyumaya başladı. Çok açtı. Çok emdi, hatta ben geri çekmeye çalıştıkça beni bırakmadı. Sonra sağlık ekiplerine teslim ettik. Çok kötü oldum. Sokakta bir hayvan bile yavrusunu bırakmaz. Bir anne bunu nasıl yapar. Hiçbir şekilde ben bırakamam. Çocuğu emzirirken sürekli o bebek aklıma geliyor. Ben çok etkilendim” diye konuştu.

(İHA)

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