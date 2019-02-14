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Ağacın dibine bırakılan poşetten 6 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 17:32 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, cadde kenarındaki ağacın yanına bırakılan poşette, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Ağacın dibine bırakılan poşetten 6 kilo eroin çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, cadde kenarındaki ağacın yanına bırakılan poşette, 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yapımına ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yüksekova'nın Kani Haydar Caddesi'nde eroin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, cadde üzerinde yaptığı arama- tarama faaliyeti sonucu ağacın yanına bırakılan poşeti tespit etti. Poşetin içinden 6 kilo 60 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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