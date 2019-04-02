ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da kesilen bir ceviz ağacının gövdesinde bulunan "kadın silüeti" dikkati çekiyor.

Kastamonu'nun Dokuzkat köyünde odunculuk yapan Osman Balta, kestiği bir ceviz ağacının gövdesinde "kadın silüeti" olduğunu fark etti. Üzerine su dökerek silüeti belirginleştiren Balta, çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Balta'yı arayan çok sayıda kişi, ağacı satın almak istediklerini belirterek, silüeti görmek için Kastamonu'ya geleceklerini söyledi.

Osman Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu bölgesinde bulunan üretimden düşen ağaçları kesip Bursa'daki bir firmaya gönderdiğini, firmanın da ağaçları mobilya yapımında kullandığını belirtti.

Kestiği bir ağacın gövdesinde "kadın silüeti" olduğunu fark edince şaşırdığını anlatan Balta, meslek hayatı boyunca çok sayıda ağaç kesmesine karşın ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Balta, silüetin ağacın kökünden başlayıp yukarı doğru 2 metre devam ettiğini dile getirerek, "Ağacın fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra oldukça ilgi gördü. İstanbul'dan, Bursa'dan çok sayıda kişi aradı. 'Biz gelip bakacağız, ondan sonra sat.' dediler. Onların gelmesini bekliyorum. Ceviz ağacının tonu yaklaşık bin liraya satılıyor ama bu ağacı daha fazlaya satmayı düşünüyorum. İlgi oldukça fazla." sözlerine yer verdi.

