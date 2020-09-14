Ağaçla evlenen kadın evlilik yıldönümünü kutladı

Yaşlı ağaçla evlendiğinde soyadını Elder (yaşlı) olarak değiştiren Kate Cunningham, birbirlerini çok sevdiklerini ve boşanma niyetleri olmadığını söyledi.

38 yaşındaki kadın, Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan ağaçla evlenmenin, aldığı en iyi kararlardan biri olduğunu söyledi.

Yıldönümünü iki arkadaşıyla birlikte kutlayan ve bu esnada erkek arkadaşıyla iki çocuğunu evde bırakan Cunningham, 15 yaşındaki oğlunun “biraz utandığını” itiraf etti.

Eşini haftada yaklaşık 5 kez ziyaret ettiğini belirten eski yardımcı öğretmen, “Ağaçlar her zaman önceliktir. Bizi hayatta tutarlar” dedi.

Aynı zamanda otizmli oğluna bakan Cunningham, ağaçla evlenirken çiçeklerle bezenmiş bir başlık takmış ve zeytin yeşili bir elbise giymişti. Yerel bir müzisyenin sahne aldığı evlilik törenine onlarca kişi katılmıştı.

Daily Mirror’ın aktardığına göre Cunningham, yasadışı ağaç kesimiyle ilgili farkındalık yaratmak için benzer törenler düzenleyen Meksika'daki kadın aktivistlerden ilham alıyor.

Genç kadın, bu evliliğin, İngiltere Karayollarının Valley Country Park’tan geçecek bir yol inşa etmesini engellemek için yapılan kampanyalara dikkat çekmesini umuyor.

