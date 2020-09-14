HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Ağaçla evlenen kadın evlilik yıldönümünü kutladı

Ağaçla evlenen kadın evlilik yıldönümünü kutladı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Geçen yıl Eylül’de bir ağaçla evlenen Britanyalı kadın, çocuklarını ve erkek arkadaşını evde bırakarak evlilik yıldönümünü kutlamaya gitti.

Ağaçla evlenen kadın evlilik yıldönümünü kutladı

Yaşlı ağaçla evlendiğinde soyadını Elder (yaşlı) olarak değiştiren Kate Cunningham, birbirlerini çok sevdiklerini ve boşanma niyetleri olmadığını söyledi.

38 yaşındaki kadın, Sefton'daki Rimrose Valley Country Park'ta bulunan ağaçla evlenmenin, aldığı en iyi kararlardan biri olduğunu söyledi.

Yıldönümünü iki arkadaşıyla birlikte kutlayan ve bu esnada erkek arkadaşıyla iki çocuğunu evde bırakan Cunningham, 15 yaşındaki oğlunun “biraz utandığını” itiraf etti.

Eşini haftada yaklaşık 5 kez ziyaret ettiğini belirten eski yardımcı öğretmen, “Ağaçlar her zaman önceliktir. Bizi hayatta tutarlar” dedi.

Aynı zamanda otizmli oğluna bakan Cunningham, ağaçla evlenirken çiçeklerle bezenmiş bir başlık takmış ve zeytin yeşili bir elbise giymişti. Yerel bir müzisyenin sahne aldığı evlilik törenine onlarca kişi katılmıştı.

Daily Mirror’ın aktardığına göre Cunningham, yasadışı ağaç kesimiyle ilgili farkındalık yaratmak için benzer törenler düzenleyen Meksika'daki kadın aktivistlerden ilham alıyor.

Genç kadın, bu evliliğin, İngiltere Karayollarının Valley Country Park’tan geçecek bir yol inşa etmesini engellemek için yapılan kampanyalara dikkat çekmesini umuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
AstraZeneca koronavirüs aşısı denemelerine yeniden başladıAstraZeneca koronavirüs aşısı denemelerine yeniden başladı
MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Plajda aşka geldiler! Sarmaş dolaş...
Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü! Herkes Mine Tugay'a benzetiyor
Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü! Herkes Mine Tugay'a benzetiyor
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
İstanbul polisinden takdir toplayan hareket
Polisten takdir toplayan hareket
‘Şanlıurfa’da köpük partisi yasaklandı’ haberlerini böyle tiye aldılar
‘Köpük partisi yasaklandı’ haberlerini böyle tiye aldılar
"Satanist, anarşist, trans" birey, Trump'ın partisinden şerif adayı oldu
Trump'ın partisinden şerif adayı oldu!
İnsanların hayatını tehlikeye atan motosikletli mazgal hırsızları kamerada
Şoke eden olay! Saniye saniye kaydedildi
"İstanbul Boğazı'na saygı" için takım elbiseyle yüzdüler
İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntüler! Takım elbiseyle yüzdüler
Finiş çizgisinde piste giren kedi yarışın son anlarına damgasını vurdu
Şaşırtan anlar! Bir anda piste girdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.