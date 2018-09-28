Ağaçlandırma sahasında yürek yakan yangın

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangında 2,5 hektarlık alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürülebildi.

Yenipazar'ın kırsal Donduran Mahallesi, Gocadere Mevkisi'ndeki çam ormanı ağaçlandırma sahasında bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 pick-up, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 treyler, 2 dozer, 6 teknik hersonel, 4 memur ve 75 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre ağaçlandırma sahasındaki 2,5 hektarlık alandaki çam ağaçları küle döndü.

Yanan alanda söndürme çalışmalarını izleyip, incelemelerde bulunan Ak Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer, "Bu bölgenin yakınında 3 gün önce de yangın çıkmıştı. Yangının kasıtlı olarak çıkartıldığını düşünüyorum. Orman ekiplerimiz hızlı müdahale ile yangını daha fazla büyümeden söndürdü. kendiledini kutluyorum" dedi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.