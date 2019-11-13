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Ağaçlandırma sahasından tel çiti ve demir kazık çalan 3 şüpheliye suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de orman ağaçlandırma sahasındaki 290 metre uzunluğundaki tel çiti ve 67 demir kazığı çalan 3 şüpheli, jandarma ve orman koruma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de orman ağaçlandırma sahasındaki 290 metre uzunluğundaki tel çiti ve 67 demir kazığı çalan 3 şüpheli, jandarma ve orman koruma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi’ndeki orman ağaçlandırma sahasında hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ve orman koruma ekipleri harekete geçti. Daha önce de demir kazıkları çalıp sattıkları belirlenen D.K., T.N. ve H.N., 290 metrelik tel çiti ve 67 demir kazığı sökerek kamyonetlerine yükledikleri sırada suçüstü yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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