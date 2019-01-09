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Ağaçlandırmaya "hükümlü" desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:33 | Son Güncelleme

Denetimli serbestlik kapsamında 2018'de kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan 25 bin 837 hükümlü, 529 bin 82 fidan dikti - Hükümlülerce, 1 milyon 227 bin 190 ağacın da bakımı yapıldı

KEMAL KARADAĞ - Denetimli serbestlik kapsamında, geçen yıl kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan 25 bin 837 hükümlü, 529 bin 82 fidan dikti.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, cezanın sosyal hayat içerisinde infazını sağlayan denetimli serbestlik kapsamında, bazı hükümlülerin kamu hizmetinde ücretsiz çalışması kararlaştırıldı.

Hükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlayan denetimli serbestlik ile 2006'dan bugüne kadar yaklaşık 700 bin kamu hizmeti cezası, denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinesinde infaz edildi.

Bazı hükümlüler, kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü çerçevesinde, cezalarını fidan dikerek ve ağaç bakımı yaparak çekti.

Bu kapsamda, geçen yıl 25 bin 837 hükümlü, bin 406 hektarlık alanda 529 bin 82 fidanı toprakla buluşturdu. Öte yandan hükümlülerce, 1 milyon 227 bin 190 ağacın da bakımı yapıldı.

Yapılan çalışmalarla fidan diken ve ağaç bakımı yapan hükümlüler, Türkiye'deki ağaçlandırılmış alan ve orman sayısının artmasına da katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Ankara denetimli serbestlik

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