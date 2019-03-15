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Ağaçlar oya açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde açılan örgü kursuna katılan 14 kadın ilmek ilmek dokudukları desenlerle asırlık çınarları giydirdi.BALMEK ve Sındırgı Belediyesi iş birliği ile açılan örgü kursuna katılan 14 kadın, ilmek ilmek dokudukları desenlerle Zeytindalı Meydan Park’ta bulunan asırlık çınarları giydirdi.

Ağaçlar oya açtı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde açılan örgü kursuna katılan 14 kadın ilmek ilmek dokudukları desenlerle asırlık çınarları giydirdi.
BALMEK ve Sındırgı Belediyesi iş birliği ile açılan örgü kursuna katılan 14 kadın, ilmek ilmek dokudukları desenlerle Zeytindalı Meydan Park’ta bulunan asırlık çınarları giydirdi. Akpınar Yaşam Merkezi’nde kahvaltı buluşması ile başlayan program Zeytindalı Meydan Park’ta ağaçların süslenmesi ile devam etti. Farklı farklı desenlerin yer aldığı örgüler ağlarla birleştirilerek ağaçlar süslendi.
En fazla ilmek atan Nazmiye Karaşahin’e Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından teşekkür belgesi verildi. Karaşahin, duygularını, "Ben Bandırma’dan geldim. Beş sene oldu. Buralıyım zaten. Memleketimi çok seviyorum, çok değişiklik var. İlçem adına bir şeyler yapabilmekten dolayı çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma ve belediye başkanım Ekrem Yavaş’a kadınlarımıza verdiği değer ve ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ağaçlar oya açtı

Ağaçlar oya açtı

Ağaçlar oya açtı

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