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Ağaçlar ve çalılar ortaya çıktı! "50 yıldan beri böylesini yaşamadık"

25.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok ilde sıcaklıklar ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kış aylarında kar ve yağmur yağışının olmaması kuraklık endişesini de beraberinde getiriyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ise yağışların az olması sebebiyle suları azalan barajın dibindeki ağaçlar ve çalılar ortaya çıktı. Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, 50 yıldır böyle kuraklık görmediğini belirtti. Saygı, "Biz böyle bir yıl görmedik. 50 yıldan beri böyle bir kuraklık yaşamadık." diye konuştu.

Ağaçlar ve çalılar ortaya çıktı! "50 yıldan beri böylesini yaşamadık"

Ülke genelinde yağışların az olması sonucu kuraklık Tekirdağ’da da çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yazır Barajında kuraklıktan kendine düşen payı aldı. Kurumayla beraber barajın dibindeki çalılıklarda ortaya çıktı. Havadan görüntülenen barajda suyun çekildiği alanlarda da ağaç dalları görülmeye başlandı. Yazır Baraj'ının yanı sıra ilçeye bağlı Bıyıkali Göleti'de kuruma noktasına geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı’da 50 yıldır böyle kuraklık görmediklerini ifade etti.

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"GERÇEKTEN GÖRÜLMEMİŞ BİR YIL YAŞIYORUZ"

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı yaptığı açıklamada, “2022 yılını kurak bir yıl olarak yaşadık. 2023’e girdik. Buğdaylarda şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Belirli bir yağış aldık. Ama şu anda derelerde su yok.

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Barajlar bildiğiniz gibi yarıdan aşağıya düştü. Çiftçinin beklentisi en azından bir kar görmek istiyorlar. Bizim, nisanda mayısta yağış olursa mahsulümüz olur. Gerçekten görülmemiş bir yıl yaşıyoruz. Biz böyle bir yıl görmedik.

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'Türkiye’nin tamamını kapsadı, böyle giderse...' 'Türkiye’nin tamamını kapsadı, böyle giderse...'

50 yıldan beri böyle bir kuraklık yaşamadık. Bu yıl çok düşük. Bekliyoruz İnşallah hava raporları önümüzdeki günlerde yağışlı gösteriyor. Olursa çiftçimiz rahatlayacak” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Süleymanpaşa kuraklık

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