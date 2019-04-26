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Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’de vatandaşlar, düzenlenen kitap fuarı kapsamında ağaçlara asılan kitapları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Kocaeli’de vatandaşlar, düzenlenen kitap fuarı kapsamında ağaçlara asılan kitapları toplamak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Yüzlerce kitabın saniyeler içerisinde tükendiği etkinlikte, vatandaşların kimi kitapları sopalarla topladı kimisi de ağaçlara tırmandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı yarın kapılarını vatandaşlara açacak. 27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar öncesinde gelenekselleşen bir etkinliğe imza atıldı. Kitap fuarı kapsamında İzmit kent merkezinde bulunan tarihi çınar ağaçları kitaplarla süslendi. Ağaçlara asılan kitapları toplamak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kent merkezine adeta akın etti. Saat 7.30’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da vatandaşların heyecanına ortak olmak için etkinliğin gerçekleştiği bölgeye geldi.

"Bu, marka şehrimizin markalaşan etkinliği oldu"
Etkinlik öncesinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, kitap sevgisinin aşılanması için farklı etkinlikler organize ettiklerini belirterek, “Kocaeli Kitap Fuarımız kapsamında farklı bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimiz kapsamında ağaçlarımız 11’inci kez kitap açacak. Vatandaşlarımız şu anda heyecanlı, ağaçlardan kitap toplamaya hazırlanıyor. Bu, marka şehrimizin markalaşan etkinliği oldu. Kitap fuarımız herkese hayırlı olsun. Kitap aslında çocuklarımızın geleceğine yapılacak en büyük yatırımdır. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 490 civarında yayıneviyle açılacak. Bu çerçevede 800’ü aşkın etkinlik yapılacak. Bu kapsamda yapılan etkinliklerle Kocaeli geleceğe bir kez daha emin adımlarla yürüyecek” dedi.

Büyükakın’ın ilk kitabı ağaçtan almasıyla etkinlik başlayan etkinlikte vatandaşlar, ağaçlara iplerle asılı bir şekilde duran kitapları birbirleriyle yarıştı. Binlerce kitap saniyeler içerisinde vatandaşlar tarafından alındı. Daha sonra ağaçların yüksek kısımlarında olan ve elle ulaşılamayan kitaplar için de yarış başladı. O kitapları alabilmek için vatandaşların kimisi yanında getirdiği sopasını kullandı kimisi de ağaca tırmandı. Kitapların asılı olduğu bir ağaca çıkan genç ise hem kendi için kitap topladı hem de aşağıda bekleyen vatandaşların yüzünü güldürdü. Yukarıdan atılan kitapları alan vatandaşlar, gence teşekkür etti.

“Okumak istediğiniz kitap için yarışıyorsunuz”
Sabahın erken saatlerinde kitap almak için kent merkezine geldiğini söyleyen Elif Şahingöz “Çok güzeldi. İnşallah hep devam eder bu etkinlik. O kadar güzel ki satın alamadığımız bir sürü kitap var. Ben bayağı bir memnun kaldım. Ben bayağı bir kitap aldım. Ama ellerimdeki azaldı,arkadaşlarıma da verdim. Ama yeteri kadar aldım, hediye edeceğim. Kitap fuarlarına çok gittim ama Kocaeli’deki daha güzel. Okumak istediğiniz kitap için yarışıyorsunuz. Almak ve hediye etmek istediğiniz kitaplar için yarışmak ve insanlarla paylaşıp onların yetişemediğiniz kitapları yardım ederek vermeleri çok güzel” diye konuştu

“4 tane alabildim”
Torunları için kitap toplamak amacı ile etkinliğe katıldığını söyleyen 84 yaşındaki Ahmet Berber ise, çok fazla kitap alamadığını belirterek “4 tane alabildim. Neyse bu kadar olsun. Yapacak bir şey yok. Alınmıyor, yükseğe de asmışlar” şeklinde konuştu.

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış

Ağaçlara asılan kitapları toplamak için kıyasıya yarış
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