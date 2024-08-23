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  4. Ağaçları küle çeviren onlarmış! Motosikletle geçerken kameraya yakalandılar: Mersin'de orman yangını itirafı

Ağaçları küle çeviren onlarmış! Motosikletle geçerken kameraya yakalandılar: Mersin'de orman yangını itirafı

23.08.2024 15:37
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23.08.2024 15:37
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Mersin'in Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta 4 farklı noktada orman yangını çıkmıştı. Yangın çıkan noktalardaki güvenlik kameraları incelendiğinde kameraya motosikleti şüpheliler yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler tutuklandı.

Orman yangınları bu yaz da birçok ağacı küle çevirdi. Silifke'de de aynı gün içinde 4 noktada orman yangını çıkmış, yangınlar havadan ve karadan müdahaleyle söndürülebilmişti. Yangınlara ilişkin yürütülen çalışma sonuç verdi. Güvenlik kameralarına yangın noktalarından motosikletle geçerken yakalanan şüpheliler suçunu itiraf etti.

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GÜVENLİK KAMERALARINDAN KAÇAMADILAR

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde 15 Ağustos'ta İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangınlara ilişkin geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Jandarmanın oluşturduğu özel ekip, yangın çıkan mevkilerdeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

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SAKLANDIKLARI ADRESTE YAKALANDILAR

Yangın bölgelerinden motosikletle geçen 2 kişiyi tespit eden ekipler, kimliğini belirledikleri şüphelileri saklandıkları adreste yakaladı.

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SKANDAL İTİRAF

Jandarmaya götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

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TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AYNI GÜNDE 4 NOKTADAN DUMANLAR YÜKSELMİŞTİ

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce 15 Ağustos'ta insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlenmiş, bölgelere Orman İşletme Müdürlüğüne personelleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirilmişti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 noktadaki yangınlar söndürülmüştü.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin orman yangını
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