Ağaçların yaşı nasıl ve nereden anlaşılır? Ağaçların yaşını hesaplama

Ağaç yaşının öğrenilmesi için çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir. Ağaçların yaşı, en yaygın olarak gövde kesiti üzerindeki halkaların sayılmasıyla anlaşılır. Her halka ağacın bir yaşını ifade eder. Ağaç yaşını öğrenmenin tek yolu bu değildir.

Ağaçların yaşı nasıl anlaşılır?

Ağaç yaşını öğrenmenin çeşitli yolu vardır. Bu yollarda biri ağaç içindeki halkaları saymaktır. Her yıl, ağaç gövdesinde 1 yıllık halka oluşur. Bu halkaların sayılması, ağacın yaşını verir. Halkaların genişliği ise o yılki iklim koşullarına göre değişir. Bol yağışlı ve verimli yıllarda halkalar geniş, kurak dönemlerde ise daha dar olur.

Ağaçların yaşını hesaplama işlemi söz konusuysa, bunun için illaki ağacı kesmeye gerek yoktur. Bu işlem için dendrokronoloji yöntemi kullanılır. Bu yöntemde özel bir burgulu alet ile ağaç gövdesinden ince bir örnek alınır ve bu örnek üzerindeki halkalar sayılır. Böylece ağaç zarar görmeden yaşı hesaplanabilir.

Dışarıdan gözle tahmin yaparken ağacın boyu, gövde çapı ve türü de dikkate alınabilir. Yine de bu yöntemler kesin sonuç vermez. Halkaların incelenmesi en güvenilir yöntemdir.

Ağaçların yaşı nereden anlaşılır?

Ağaçların yaşı en güvenilir şekilde gövde kesiti üzerindeki yıllık halkalar sayılarak anlaşılır. Her halka ağacın 1 yıl boyunca geçirdiği büyümeyi temsil eder. Ağaç kesilmeden yaşını belirlemek için özel bir aletle gövdesinden ince bir örnek alınır ve üzerindeki halkalar incelenir. Ağaç yaşı öğrenilerek meyve ağaçlarının ne zaman meyve vereceği hesaplanabilir. Ayrıca tarihi ve eski ağaçların korunması ve bilgi verilmesi için de ağaç yaşı hesaplaması yapılabilir.

Ağaçların yaşı nasıl tespit edilir?

Ağaç yaşını tespit etmek için genellikle yetişkin ve gövdesi geniş ağaçlardan örnek alınır. Kesilerek ya da kesilmeden yaş öğrenmek mümkündür. Ağaç kesilmeden yaşını öğrenmek için gövdeden ince bir örnek alınır ve halkalar incelenir. Bu işlem profesyonel bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde ağaca zarar verilebilir. Aynı zamanda çok da doğru bir sonuç alınmayabilir.