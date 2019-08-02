HABER

Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Üçyol köyüne bağlı Kavaklı mezrasında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, köylüler tarafından söndürüldü.Alınan bilgilere göre, Kavaklı mezrasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Üçyol köyüne bağlı Kavaklı mezrasında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, köylüler tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Kavaklı mezrasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karayoluna uzak bir noktada bulunan alandan çıkan dumanları fark eden köylüler, çevre köylerden yardım istedi. Olay yerine gelen köylüler, saatler süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeni ile yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü

Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü

Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü

Ağaçlık alanda çıkan yangını köylüler söndürdü

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Banka aracına çarpan otomobil takla attı: 6 yaralıBanka aracına çarpan otomobil takla attı: 6 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (4)Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 ölü, 15 yaralı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.