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Ağaçlık alanda kan donduran infaz: 2 çocuk annesiydi, sevgilisi tarafından katledildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.01.2025 15:11
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Sevgili infazına kurban gitti, geride iki çocuğunu bıraktı! Adana'da genç kadını sevgilisi konuşma bahanesiyle evinden alıp ağaçlık alana götürmüştü…

Ağaçlık alanda kan donduran infaz: 2 çocuk annesiydi, sevgilisi tarafından katledildi

Adana'da 2 çocuk annesi 23 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşı tarafından ağaçlık alana götürülüp silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının cenazesi toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşil Bulvar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A., 2 çocuk annesi sevgilisi Gamze Alır'ı konuşma bahanesiyle Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden aldı. Daha sonra Alır'ı Yeşil Bulvar mevkisinde bir ağaçlık alana götüren Murat A., genç kadını tabancayla vurarak öldürdü.

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SİLAH SESİ POLİSLER TARAFINDAN DUYULDU

Murat A. olay yerinden kaçarken çevredekilerin silah sesini duyması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçlıkların arasında cansız bedeni bulunan Gamze Alır'ın öldüğü tespit edilirken polis ekipleri olayla ilgili aralarında Murat A.'nın da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

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CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Gamze Alır'ın cansız bedeni Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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