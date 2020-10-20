HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağaçta asılı bulunduğu ipin satın alma fişi cebinden çıktı

Ağaçta asılı bulunduğu ipin satın alma fişi cebinden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 23 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 23 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu. Gencin cebinden, Manavgat’ta bir işyerinden alınan ve ağaca kendisini astığı ipin fişi çıktı. Talihsiz gencin turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.
Olay, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerindeki Sorgun Çamlığında meydana geldi. Olay at çiftliği çalışanının çamlıkta turist gezdirdiği sırada ağaçta asılı vaziyetteki şahsı görmesiyle ortaya çıktı. Turistin korkması üzerine çamlıktan çıkan genç yoldan geçen 2 kişiden jandarmayı arayarak durumu bildirmesini istedi.
Olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekipleri yola 50-60 metre mesafede çam ağacında asılı vaziyette bir erkek cesedi buldu. Cesedin yanında bir çanta içerisinde bir defter, cep telefonu ve içerisinde bir miktar para bulunan cüzdan ile cebinde kendisini astığı ipin fişi çıktı. Adının Hasan E. olduğu belirlenen gencin turizm sektöründe çalıştığı bildirildi.
Hasan E.’nin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildiAntalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!
1/
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
Van Valiliği duyurdu! 15 gün süreyle yasaklandı
15 gün süreyle yasaklandı
Bin 300 yıllık 'Anıt Ağaç'ın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
Zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
İstanbul'da koronavirüs denetimi! Taksici bakın kendini nasıl savundu
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
Antalya'ya kış gelmek bilmiyor! Fotoğraflar bugün çekildi
Yardım parası diyerek Belarus rublesi verip, teminat olarak 1 kilo altın aldılar
1 kilo altın aldılar, karşılığında bakın ne verdiler
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Aralarında muvazzaflar da var
İstanbul'da flaş operasyon! Aralarında...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.