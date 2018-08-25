Ağaçta asılı cesedi bulundu, polis öldüğünü söyleyemedi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da Ali H.'nin (33), ağaca asılı cesedi bulundu. Polis, Ali H.'nin Tekirdağ'da yaşayan yakınlarını Bolu'ya çağırırken, kaza geçirdiğini, hastanede tedaviye alındığını söyledi.

Olay, Seyit Mahallesi 12 Kasım Evleri Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde vatandaşlar, tarlanın kenarında bulunan ağaca asılı kişiyi görünce, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağaca asılı kişinin öldügünü belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin Ali H. olduğu saptandı. Tekirdağ'da yaşadığı belirlenen Halıcı'nın telefonla, en son konuştuğu kişinin 'Aşkım' diye kayıtlı numara olduğu tespit edildi.

Yakınlarına ulaşan polis, Ali H.'nin kaza geçirdiğini, hastanede tedaviye alındığını belirterek, Bolu'ya çağırdı. Yapılan incelemenin ardından Ali H.'nin cesedi, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı.

Yakınları Ali H.'nin Bolu ile bağlantısı olmadığını söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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