HABER

Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan çiftçi öldü

Bursa'nın incir toplamak için çıktığı ağaçta dengesini yitirerek dalların arasında boynundan asılı kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde oturan Selahattin Çivi (65), incir toplamak için Harmanlar mevkisinde bulunan bahçesine gitti.

Çivi, çıktığı ağacın dalı kırılıp dengesini yitirince boynundan asılı kaldı.

Eşinin durumu fark etmesi üzerine Çivi, oğlu ve yeğeni tarafından ağaçtan indirildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen Çivi'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmışKazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmış
Botan Vadisi, milli park olduBotan Vadisi, milli park oldu
İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisiİstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ boynu Bursa incir ağacı ölüm Selahattin Çivi

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

Yeni Hasankeyf'te sona doğru

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi

Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.