Ağaçta kaç yüz var? Görebildiniz mi?

İşte dikkatinizi kullanarak keyifle cevaplayacağınız sorular ve cevapları...

Matematiğinize ve mantığınıza ne kadar güveniyorsunuz?

Kaç üçgen görüyorsunuz?

Resimde kaç karpuz var?

Ağaçta kaç yüz görüyorsunuz?

Öğretmen kim olabilir?

Kaç rakam görüyorsunuz?

Bu da böyle bir soru. Hızlı cevap verdiğinde pek çok insan yanılıyor.

Cevap nedir?

Resimdeki blok kaç küpten oluşuyor?

Yukarıdaki işleme göre soru işareti gelen yere hangi rakam gelmelidir?

Görselde ne yazıyor?

Cevap nedir?

Hangi anahtar kapıyı açar?

Soru işaretli yere ne gelmelidir?

Bu karmaşada bir futbol topu var. Nerede olduğunu bulabilir misin?

İlk önce hangi kahve fincanı dolar?

Soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

Çinlilere ait bir matematik bulmacası ile seni baş başa bırakıyoruz.

Fillerin arasında bir kalp duruyor, bulabilir misin?

Soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

Dondurma denizinin içinde bir lolipop var. Hemen dikkat kesiliyoruz.

Öyle 3 tane top seçin ki boş olan dairelerin içine yerleştirdiğinizde toplamları 30, rakamla otuz, etsin.

Soruları bir tablo mantığına oturtup verilenleri iyi değerlendirirsek cevap kolay.

Tavşanı bulun.

Çok karmaşık değil aslında.

Panda cennetinde araya bir futbol topu sıkışmış.

Bulmacadaki soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

Cevabı bulabildiniz mi?

3 bilinmeyenli bir mantık sorusu.

Karpuz dilimleri arasındaki pembe tüyü bulabilir misin?

Nokta karenin tam ortasına mı denk geliyor?

İŞTE CEVAPLAR: Cevap 24

Ağaçta 10 yüz var. 4 adet gördüyseniz problem var, zihniniz tembel ve dikkat eksikliğiniz fazla. 6 adet gördüyseniz dikkat eksikliğiniz var, yaşınız ilerlemeden çözerseniz sorun yok. 8 tane gördüyseniz dikkat eksikliği yok ve odaklanmada sorun yaşamıyorsunuz. 10 adet gördüyseniz görsel zekanız ve dikkatiniz takdire şayan.

Annesi :)

Soru kaç rakam görüyorsunuz dediği için cevap 7. Rakamlar ise şunlar; 6 8 9 2 4 1 0

Cevap 25

2. Bir bütün karpuz görmeye çalışanların cevabı 5 oluyor.

Bu sorunun birden fazla cevabı var. 1. cevap: Soru "bir bütün karpuz" diye sorulmadığı için 8 karpuz var.

3. Çeyrek dilim eksik olarak çıkan karpuz sayısı ise 6.

Çarpma işlemi önceliklidir. Sonra toplama sonra çıkarma işlemi yapılır.

Cevap 9

Cevap 98. Önce çarpma işlemi yapıyoruz, sonra ikinci rakamdan hep 1 çıkarıyoruz. 1. satırda; 2x3=6 2-1=1 6+1=7 2. satırda; 4x5=20 4-1=3 20+3=23 Bu durumda en son satıra bu işlem uygulandığında sonuç 98 çıkıyor.

Are you high?

566723

1 numaralı anahtar

1. sıra 17 x 17 = 289 2. sıra 18 x 18 = 324 Bu nedenle en son sıra 19 x 19 = 361 olmalı. Soru işaretli yere gelecek rakam 1

Evet işte orada, kaldırımda.

Dikkatlice bakarsanız bazı pipetlerde yol kapalı. Bu durumda sorunun cevabı 5 numaralı fincan olmalı.

Cevap oldukça basit. Tabii görebilen gözlere. 9/3 = 3 6/2 = 3 8/4 = 2

Ayakkabılara karşılık gelen rakam 10. Kedilerin tanesi 5 oluyor bu durumda. Kedi + 2 düdük + 2 düdük=13 ise düdüklerin bir tanesinin yerine 2 koyuyoruz. Çarpmanın matematikte önceliği var, bunu unutmayın. En son satırdaki kedinin boynunda düdük olmadığını düşünürsek 10+(5-2)x2=? 10+6=16 Sonuç 16.

Fillerin kulakları ve kelebekler arasında bir kalp var, evet.

Birinci ve ikinci sayıyı çarpıp sonuçla birlikte birinci sayıyı toplayın. Yani; 1*4+1=5 2*5+2=12 3*6+3=21 Sonuç: 8*11+8=96

İşte orada gizlenmiş.

11+13+6=30 6 nereden çıktı dediğini duyar gibiyiz. Ancak dikkatli bakarsan soru; rakamları dairenin içine yerleştirmek değil topları boş dairelerin içine yerleştirmek. Bu yüzden topları nasıl yerleştireceğine karışmıyoruz.

Cevap d, yani Harun

Kedi kuyruklarıyla kaplı bir ortamda tavşanın kulaklarını görmek oldukça dikkat gerektiriyor.

Pazartesi - Cuma

Evet bravo.

1. kutudaki işlem: (6 * 4 ) + (6 + 4) = 34 2. kutudaki işlem: ( 8 * 5 ) + (8 + 5) = 53 3. kutudaki işlem: (9 * 2) + (9 + 2) = 29 En son işlemin sonucu 29

Doğru cevap a seçeneği.

Tatile giden kişi ve tatil yerinin kesin olarak belli olduğu günler salı, çarşamba ve perşembe günü.

İşte burada saklı.