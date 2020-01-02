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  4. Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sahibinin gezdirmek için parka götürdüğü kedi, 6 metrelik ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yeni Mahalle Son Sokak'taki Irlamaz Çayı yakınında bulunan yeşil alana gezdirilmek için çıkarılan kedi, saat 16.00 sıralarında 6 metrelik ağaca tırmandı. Sahibi, kediyi tırmandığı ağacın tepesinden indirmeyi başaramayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, seyyar merdivenle ağaç tepesine çıkıp mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi daha sonra sahibine teslim edildi. Sahibi, kedisini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

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