HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağaçta kedi kurtarma operasyonu

Ağaçta kedi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlar seferber oldu.Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Turizm Otelcilik Uygulama Oteli mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ’da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlar seferber oldu.
Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa Turizm Otelcilik Uygulama Oteli mevkiinde meydana geldi. Yolun kenarında bulunan bir ağacın üzerinde kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ile yavru kedi olduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedinin, onu sevmeye çalışan bir vatandaşın elini tırmaladığı da görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibiBu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Pandemide tatil planları nasıl olmalı?Pandemide tatil planları nasıl olmalı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
Trump'tan koronavirüs açıklaması! Aşı için tarih verdi
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Kocaeli'deki iğrenç cinsel saldırı olayında flaş gelişme!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Ankara, İstanbul ve İzmir bankaların çalışma saatleri değişti mi?
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bursa'daki mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
İznik Gölü’nde korkutan görüntü! Sular metrelerce çekildi
İznik gölünde şoke eden görüntü
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da nikahta arbede! Gelin fenalaştı
Nikahta ortalık karıştı! Gelin fenalaştı
Yer: İstanbul! Martı çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
Yer: İstanbul! Çarptığı otomobil aynasına sıkıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.