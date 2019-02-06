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Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye gelince kendi çabasıyla kurtuldu (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 19:28 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı yerden kendi çabasıyla kurtuldu.

Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye gelince kendi çabasıyla kurtuldu (2)- Yeniden

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı yerden kendi çabasıyla kurtuldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak 38 numaradaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan sokak kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kaldı. Apartman sakini Azime Akyol, itfaiyeyi arayıp durumu bildirdi. Uzun süre tutunduğu ağacın gövdesinde hareketsiz şekilde duran kedi için itfaiye ekibi kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye eri merdivenli itfaiye aracıyla ağaca çıkarken, bu sırada kedi hızla ağaçtan inmeyi başardı. Herhangi bir sağlık sorunu gözlenmeyen kedi, koşarak gözden kayboldu.

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Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye gelince kendi çabasıyla kurtuldu (2)- YenidenAğaçta mahsur kalan kedi, itfaiye gelince kendi çabasıyla kurtuldu (2)- YenidenAğaçta mahsur kalan kedi, itfaiye gelince kendi çabasıyla kurtuldu (2)- YenidenAğaçta mahsur kalan kedi, itfaiye gelince kendi çabasıyla kurtuldu (2)- Yeniden

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