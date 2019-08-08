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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılan kedi, sahibi Melike Pehlivan'a teslim edildi.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılan kedi, sahibi Melike Pehlivan'a teslim edildi.
Ertuğrulgazi Mahallesi Yalçıner Sokak'ta bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kediyi yakalayarak, indirdi. Büyükşehir Belediyesi, kediyi Batıkent İtfaiye Merkezi'nde korumaya alıp, sahibinin belirlenmesi için sosyal medya hesaplarında, "Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ile itfaiye personelimizin Ertuğrulgazi Mahallesi Yalçıner Sokak'ta bulunan ağaçtan kurtardığı minik dostumuzu Batıkent İtfaiye Merkezi'mizde misafir ediyoruz. Sahibine ulaşmak için bize destek olur musunuz?" notuyla kedinin videosunu paylaştı. Kısa sürede yüzlerce paylaşım alan video sonrası kedinin sahibi Melike Pehlivan'a ulaşıldı.
Kedisini almak için Batıkent İtfaiye Merkezi'ne gelen Pehlivan, hayvanına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek itfaiye personeline ilgisi için teşekkür etti. Pehlivan, “Pazartesi günü kaybettiğim kedimi aramamıza rağmen bulamadık. Barınaklarla iletişim halindeydik, ancak aklıma itfaiye hiç gelmemişti. Mahalle sakinleri itfaiyenin bir kediyi kurtardığını söyleyince çekinerek itfaiyeyi aradım. Çünkü böyle durumlarda itfaiyenin yardımcı olduğunu bilmiyordum. Ancak gerçekten itfaiye personelimiz gelmiş Itır'ı kurtarmış, bir de merkezlerinde en güzel şekilde misafir etmişler. Ben ilgileri için tüm personele teşekkür ediyorum" dedi.
Her gün bu gibi onlarca ihbar aldıklarını ve tüm hayvanlara yardım eli uzattıklarını ifade eden itfaiye personeli, vatandaşların yalnızca afet durumlarında değil bu gibi kurtarma durumlarında da kendilerine 7 gün 24 saat ulaşabileceklerini ifade etti.

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Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldıAğaçta mahsur kalan kedi kurtarıldıAğaçta mahsur kalan kedi kurtarıldıAğaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

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