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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki yaşayan Suphi Ataman isimli vatandaşın evinde beslediği ve 'Leo' adını verdiği kedi, evden kaçıp Atatürk Parkı'ndaki yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaca çıktı. Aşağıya inemeyen kedinin miyavlama seslerini duyanlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içinde parka ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi kurtararak sahibi Suphi Ataman'a teslim etti. Kedisine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Ataman, itfaiye erlerine teşekkür etti.

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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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