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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye eri tırmanarak kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 14:34 | Son Güncelleme

Denizli’de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye eri tırmanarak kurtardı

Denizli’de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kedi, ağaca çıkan itfaiye eri tarafından aşağı indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi 836. Sokak’ta ağaçtan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ağacın tepesinde bir kedinin olduğunu gördü. Ardından bir itfaiye eri ağaca çıktı. Kediyi alan itfaiye eri daha sonra aşağı indi. Kurtarılan kedi ardından bölgeye çağrılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği ekiplerine teslim edildi. Kurtarılan kedinin hayli korktuğu gözlendi.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye eri tırmanarak kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye eri tırmanarak kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye eri tırmanarak kurtardı

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye eri tırmanarak kurtardı

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