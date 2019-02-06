HABER

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak 38 numaradaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan sokak kedisi, yaklaşık 12 metre yükseklikte mahsur kaldı. Apartman sakini Azime Akyol, itfaiyeyi arayıp durumu bildirdi. Merdivenli itfaiye aracıyla ağaca çıkan itfaiye eri, kediyi ağaçtan indirdi. Herhangi bir sağlık sorunu gözlenmeyen kedi, sokağa bırakılınca koşarak gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıAğaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıAğaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıAğaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Demirci'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandıDemirci'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı
Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek eserler belirlendiKıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek eserler belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.