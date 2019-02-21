Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Haciali Öztürk Mahallesi'nde çam ağacına çıkan kedinin 3 gündür inemediğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak, mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı ancak korkan kedi daha üstteki dallara çıktı. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla ağacın tepesine ulaşarak, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kediyi kurtardı. Vatandaşlar tarafından süt verilmek istenen yere bırakılmasıyla koşarak gözden kayboldu.

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