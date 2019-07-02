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Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 22:46 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de yamaç paraşütü yaparken ağaca takılan Levent Güner (40), AFAD tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD kurtardı

Selçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de yamaç paraşütü yaparken ağaca takılan Levent Güner (40), AFAD tarafından kurtarıldı.
Olay, öğleden sonra Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de meydana geldi. Yamaç paraşütü yapan Levent Güner, iniş yaptığı sırada kontrolü yitirerek takıldığı ağaç dallarında asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Güner'i takıldığı ağaçtan kurtardı. Güner, ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

FOTOĞRAFLI

Ağaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD kurtardıAğaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD kurtardıAğaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD kurtardıAğaçta mahsur kalan paraşütçüyü AFAD kurtardı

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