Ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Düzce'de çıktığı ağacın dalında iki gündür mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı'nda iki gündür kedi sesi duyan vatandaşlar, çevreyi araştırdıktan sonra ağaç dalında yavru bir kedi gördü.
Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Düzce İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak yavru kediyi indirdi.
Bitkin olduğu görülen yavru kedi, itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi
Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor
9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum