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Ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

Düzce'de çıktığı ağacın dalında iki gündür mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince indirildi

Düzce'de çıktığı ağacın dalında iki gündür mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı'nda iki gündür kedi sesi duyan vatandaşlar, çevreyi araştırdıktan sonra ağaç dalında yavru bir kedi gördü.

Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Düzce İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak yavru kediyi indirdi.

Bitkin olduğu görülen yavru kedi, itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce itfaiye kedi

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