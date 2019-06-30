HABER

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

KARAMAN'da bir caminin bahçesinde yaklaşık 7 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir caminin bahçesinde yaklaşık 7 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaman'da evinden dışarıya çöp dökmek için çıkan lise öğrencisi Rabia Tıraşçı, Bilali Habeşi Camii'nin bahçesindeki çam ağacının tepesinde yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Tıraşçı'nın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi elektrik hattı kabloları arasında kalan ağaçtaki kediyi kurtarmanın tehlikeli olduğunu tespit ederek, elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları, mahallenin elektriğini kısa süreliğine kapattı. İtfaiye ekipleri merdivenle yaklaşık 7 metre uzunluğundaki ağacın tepesinde bulunan yavru kediyi kurtardı. Yavru kedinin kurtarılma çalışmasını izleyen lise öğrencisi Rabia Tıraşçı ise bakkaldan aldığı sütü bir plastik bardağa boşaltarak kediye içirdi. Ardından kedi sokak arasında gözlerden uzaklaştı. Rabia Tıraşçı, ''Bugün sabah çöp atmak için evden çıkmıştım. Bir kedi sesi fark ettim. Komşularımız dün geceden itibaren kedi sesini duyuyorlarmış; ama görememişler. İtfaiyeye haber verdik. Gelip kurtardılar'' dedi.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Düzceli fotoğrafçılardan "Akçakoca’ya gelin" çağrısıDüzceli fotoğrafçılardan "Akçakoca’ya gelin" çağrısı
Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardıAğaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kan donduran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Şişli'de trafik kazası trafiği kilitledi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

Saldırıların ardından sınırda sıcak gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.