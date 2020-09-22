HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ağaçtakini gören şaşkına döndü! 'Gerçek olmadığını sanıyordum'

Ağaçtakini gören şaşkına döndü! 'Gerçek olmadığını sanıyordum'

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'de çocuk parkında ağaçta akrobatik hareketler yaparak bölge sakinlerinin dikkatini çeken 'Örümcek Adam' kostümlü Burak Soylu, covid-19 için farkındalık yaratmak adına maske dağıttı. Sokakta karşılarında Örümcek Adam'ı gören çocukların şaşkınlığını dile getirdikleri diyaloglar ise renkli görüntüler oluştu.

Ağaçtakini gören şaşkına döndü! 'Gerçek olmadığını sanıyordum'

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde "Örümcek Adam" hayranı olan minik Kuzey Çevikel’e sürpriz yapmak isteyen ailesi, Antalya’da yaşayan ve "Örümcek Adam" olarak tanınan 27 yaşındaki Burak Soylu’yu İzmit'e davet etti. Daveti kırmayan Soylu, Örümcek Adam kostümünü giyerek geldiği İzmit'te minik Kuzey’i ziyaret ederek verdiği hediye ile doğum gününü kutladı. Daha Soylu ve Kuzey, giydikleri örümcek adam kostümleri ile sokağa çıkarak dolaşmaya başladı. Sokakta İzmit Belediyesi ekipleriyle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında maskesi olmayanlara maske dağıtan Örümcek Adam ve minik Kuzey, ilginç görüntülere sahne oldu. Sokakta gezen ve parktaki ağaçlara tırmanarak akrobatik hareketler yapan Örümcek Adam’ı gören küçük çocuklar ve aileleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Örümcek Adam hayranı olan miniklerin heyecanlı diyalogları da renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar, gerçek olduğunu düşündükleri Örümcek Adam ile fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdi.

“İNSANLARA MASKE DAĞITTIM VE GÜZEL MESAJLAR VERMEYE ÇALIŞTIM”

AW120718_01

İzmit sokaklarında akrobatik hareketler sergileyerek çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Örümcek Adam Soylu, daha önce de birçok sosyal sorumluluk çalışması yaptığını söyledi. Soylu, “Buraya da Kuzey kardeşimin doğum günü için geldim İzmit Kocaeli’ye. Burada da insanların maske takmadığını fark ettim. O yüzden sosyal farkındalık olması için insanlara maske dağıttım ve güzel mesajlar vermeye çalıştım. Şu an çok şaşırıyor insanlar ilk defa gördükleri için. Ama genel olarak tepkiler çok güzel” dedi.

“GERÇEK OLMADIĞINI SANIYORDUM AMA GERÇEKMİŞ!”

AW120718_10

Örümcek Adam’ı karşısında görünce çok mutlu olan minik Yeter Kaya, “Görüyorum hep ağaçlara tırmanıyor. Bütün herkesi kurtarıyor. Onu gördüğüm için çok mutluyum. Gerçek olmadığını sanıyordum ama gerçekmiş” diye konuştu.

"HİÇ GELMİYORSUN İZMİT'E"

AW120718_03

Örümcek Adam’ın başka bir minik hayranı Ali Ege Hacıoğlu ise Örümcek Adam’a, “Her gün Örümcek Adam diye tutturuyorum görmek için. Hiç gelmiyorsun İzmit’e" diyerek serzenişte bulundu.

“BİZ ÖRÜMCEK ADAM ABİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ”

AW120718_12

Minik Kuzey’in doğum günü için Burak Soylu’yu İzmit’e davet ettiklerini belirten Ece Çevikel de, “Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı, buralara kadar geldi. Hem Kuzey’i hem bizleri çok mutlu etti. İzmit Belediyemizin vermiş olduğu destek doğrultusunda sosyal sorumluluk projesine de destek olmak istedi. İzmitli halkımıza maske dağıtımında bulundu. Biz Örümcek Adam abimizi çok seviyoruz ve tekrar İzmit’te onu görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YİNE HER ZAMANKİ GİBİ İYİLİĞİNİ GÖSTERDİ”

AW120718_08

Oğluyla birlikte parka gittiklerinde karşılarında Örümcek Adam’ı görünce çok şaşırdıklarını söyleyen minik Ali Ege’nin babası Murat Hacıoğlu ise, “Sonuçta her gün parka geliyoruz ama Örümcek Adam’a denk gelmiyoruz. Oğlumla geldiğimde kendisi çok mutlu oldu, çok sevindi. Örümcek Adam burada maskesi olmayanlara maske dağıttı. Yine he zamanki gibi iyiliğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Akılalmaz olay! Kanada'dan kargoyla uyuşturucu getirttiAkılalmaz olay! Kanada'dan kargoyla uyuşturucu getirtti
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!
Silivri’nin benzersiz lezzeti patriyot böreği tarifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Akılalmaz olay! Kanada'dan Erbaa'ya kargoyla uyuşturucu getirtti
Akılalmaz olay! Kanada'dan kargoyla uyuşturucu getirtti
Satırlı saldırgandan kan donduran sözler! 'Bu daha fragman'
Satırlı saldırgandan kan donduran sözler! 'Bu daha fragman'
Bostancı'da denize atlayan kadın, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı
Bostancı'dan denize atladı, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı
Asya Kaplan Sivrisineği paniği İstanbul'da endişe yarattı
İstanbul’da ‘Asya Kaplan Sivrisineği’ paniği...
Hırsız ve definecilerden bıktı, köye Mobese sistemi kurdu
Hırsız ve definecilerden bıktı, köye Mobese sistemi kurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.