Ağaçtakini gören şaşkına döndü! 'Gerçek olmadığını sanıyordum'

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde "Örümcek Adam" hayranı olan minik Kuzey Çevikel’e sürpriz yapmak isteyen ailesi, Antalya’da yaşayan ve "Örümcek Adam" olarak tanınan 27 yaşındaki Burak Soylu’yu İzmit'e davet etti. Daveti kırmayan Soylu, Örümcek Adam kostümünü giyerek geldiği İzmit'te minik Kuzey’i ziyaret ederek verdiği hediye ile doğum gününü kutladı. Daha Soylu ve Kuzey, giydikleri örümcek adam kostümleri ile sokağa çıkarak dolaşmaya başladı. Sokakta İzmit Belediyesi ekipleriyle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında maskesi olmayanlara maske dağıtan Örümcek Adam ve minik Kuzey, ilginç görüntülere sahne oldu. Sokakta gezen ve parktaki ağaçlara tırmanarak akrobatik hareketler yapan Örümcek Adam’ı gören küçük çocuklar ve aileleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Örümcek Adam hayranı olan miniklerin heyecanlı diyalogları da renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar, gerçek olduğunu düşündükleri Örümcek Adam ile fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdi.

“İNSANLARA MASKE DAĞITTIM VE GÜZEL MESAJLAR VERMEYE ÇALIŞTIM”

İzmit sokaklarında akrobatik hareketler sergileyerek çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Örümcek Adam Soylu, daha önce de birçok sosyal sorumluluk çalışması yaptığını söyledi. Soylu, “Buraya da Kuzey kardeşimin doğum günü için geldim İzmit Kocaeli’ye. Burada da insanların maske takmadığını fark ettim. O yüzden sosyal farkındalık olması için insanlara maske dağıttım ve güzel mesajlar vermeye çalıştım. Şu an çok şaşırıyor insanlar ilk defa gördükleri için. Ama genel olarak tepkiler çok güzel” dedi.