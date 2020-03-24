Ağaçtan baş aşağı sarkan komando dede polise böyle yakalandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Salgın tehlikesine aldırış etmeyenler, soluğu deniz kenarlarında ve parklarda aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, o örneklerden biri...

KOMANDO DEDE AĞAÇTA POLİSE YAKALANDI

Polis aracından çekildiği anlaşılan görüntüde, yaşlı bir adamın, yol kenarındaki ağaçta ayaklarıyla baş aşağı bir şekilde durduğu görülüyor.

Spor yapan yaşlı adama yaşını soran polis, "16 yaşındayım." cevabını alıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

