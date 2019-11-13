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Ağaçtan düşen milli takım antrenörü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:39 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, zeytin ağacından düşerek ağır yaralandı.

Ağaçtan düşen milli takım antrenörü ağır yaralandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, zeytin ağacından düşerek ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Zeytin toplarken dengesini kaybederek ağaçtan düşen Sabahattin Tatar, ağır yaralandı. Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tatar’ın boynu ve kaburgalarının kırıldığı, kalbinin de durduğu, müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi. Sabahattin Tatar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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