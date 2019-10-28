Ağaçtan düşmelere karşı jandarmadan SMS'li uyarı

Kastamonu'da jandarma, ceviz hasadıyla birlikte artan ağaçtan düşme vakalarına karşı vatandaşları SMS'le uyardı.

Kentte ceviz hasadının başlamasıyla birlikte ağaçtan düşme vakalarında artış oldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı da vatandaşlara gönderdiği SMS ile piyasadan kolaylıkla temin edilebilen emniyet kemeri kullanılmasını tavsiye etti.

Jandarma tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda, "Değerli vatandaşlarımız, son aylarda ağaçlardan düşerek 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 56 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bu gibi üzücü olaylara sebebiyet vermemek için piyasadan kolaylıkla temin edilebilen emniyet kemerini kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

