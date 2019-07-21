HABER

Ağaçtan düşünce ayağı kırılan kediye sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, tarihi anıt ağaçtan düşen ve sağ ön ayağı kırılan kediyi gören esnaf Aziz Ağır, hayvanı alıp veterinere götürmek istedi.

Ağaçtan düşünce ayağı kırılan kediye sahip çıktı

Mehmet BULDU/ İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, tarihi anıt ağaçtan düşen ve sağ ön ayağı kırılan kediyi gören esnaf Aziz Ağır, hayvanı alıp veterinere götürmek istedi. İlçedeki veterinerlerin kapalı olması nedeniyle Ağır, kediyi zabıta ekiplerine teslim etti. Kedi, merkezdeki veterinerde tedaviye alındı.
İlçedeki Kılıçaslan Caddesi'nde yaklaşık 30 metre uzunluğunda tarihi anıt ağaca tırmanan yavru kedi bir anda yere düştü. Olayı gören esnaf Aziz Ağır, kedinin yanına gitti. Kedinin sağ ön ayağını hareket ettiremediğini gören Ağır, veterinere götürmeye karar verdi. İlçedeki 4 veterinere giden Ağır, iş yerlerinin kapalı olması üzerine sonuç alamadı. Bunun üzerine Ağır, kediyi zabıta ekiplerine teslim etti. İznik Belediyesi Zabıta ekipleri, kediyi merkezdeki bir veterinere götürdü. Sağ ön patisinin kırıldığı belirlenen kedi burada tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Ağaçtan düşünce ayağı kırılan kediye sahip çıktıAğaçtan düşünce ayağı kırılan kediye sahip çıktıAğaçtan düşünce ayağı kırılan kediye sahip çıktıAğaçtan düşünce ayağı kırılan kediye sahip çıktı

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyorUludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Kırlangıçlar bu sene de matbaa içine yuva yaptıKırlangıçlar bu sene de matbaa içine yuva yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.