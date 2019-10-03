Ağaçtan kitap topladılar

Afyonkarahisar’da vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ağaçlara asılan kitaplar, okumak isteyenler tarafından daldan toplandı.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Afyon Lisesi tarafından Afyon Lisesinin bulunduğu Ordu Bulvarı’nda “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliği düzenlendi. Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikle kaldırım kenarlarındaki ağaçlara yol boyunca yaklaşık 750 adet kitap asıldı. Asılan kitapları ise öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar okumak üzere ücretsiz olarak topladı.

“Yılda iki kez düzenlenecek”

Etkinlik hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür İhsan Akar, etkinliğin yılda 2 kez düzenleneceğini belirtti. Akar, “Afyonkarahisar Belediyemizin bir kültür etkinliği olan ‘Ağaçlar Kitap Açıyor’ çalışmamızı tarihi Afyon Lisesi önünde gerçekleştirdik. Kitaplarımızı ağaçların meyve vermesi mantığıyla astık ve öğrencilerimizden, halkımızdan en az 2’şer 3’er tane hatta az önce bir vatandaşımızın elinde 18 kadar kitap gördüm ben. Demek ki bu tür etkinliklerin vatandaşların beklentisi doğrultusu geliştiği ortada. İnşallah valimizin, belediye başkanımızın desteğiyle bunu yılda iki defa yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.