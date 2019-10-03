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Ağaçtan kitap topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar’da vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ağaçlara asılan kitaplar, okumak isteyenler tarafından daldan toplandı.
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Afyon Lisesi tarafından Afyon Lisesinin bulunduğu Ordu Bulvarı’nda “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliği düzenlendi. Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikle kaldırım kenarlarındaki ağaçlara yol boyunca yaklaşık 750 adet kitap asıldı. Asılan kitapları ise öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar okumak üzere ücretsiz olarak topladı.

“Yılda iki kez düzenlenecek”
Etkinlik hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür İhsan Akar, etkinliğin yılda 2 kez düzenleneceğini belirtti. Akar, “Afyonkarahisar Belediyemizin bir kültür etkinliği olan ‘Ağaçlar Kitap Açıyor’ çalışmamızı tarihi Afyon Lisesi önünde gerçekleştirdik. Kitaplarımızı ağaçların meyve vermesi mantığıyla astık ve öğrencilerimizden, halkımızdan en az 2’şer 3’er tane hatta az önce bir vatandaşımızın elinde 18 kadar kitap gördüm ben. Demek ki bu tür etkinliklerin vatandaşların beklentisi doğrultusu geliştiği ortada. İnşallah valimizin, belediye başkanımızın desteğiyle bunu yılda iki defa yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Kültürel faaliyetlere önem veriyoruz”
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise kültürel faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, “Kültürel faaliyetlerimizden birisi de bugün ’Ağaçlar Kitap Açıyor’ projemiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Zafer Meydanı’nda kültürel faaliyetlerimizi farklı bir alanda ‘Kitap Günleri’ diye etkinlikle genişleterek devam ettireceğiz. Sosyal faaliyet olarak ta Motokros Şampiyonası’nı Afyon’da yaptık. İnşallah bu ay içerisinde Avrupa Akrobasi Motosiklet Yarışması’nı Afyon’da yapacağız” dedi.

“Bu değerlerimizi tanıtmamız lazım”
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise genelde ağaçların çiçek açtığını ancak bu etkinlikle ağaçların kitap açtığını belirtti. Tutulmaz, “Afyonkarahisar hem tarih acısından hem kültür hem de doğa zenginlikleri açısından gelişmiş bir şehir. Bu değerlerimizi tanıtmamız lazım. Öncelikle bu görev gençlere düşüyor. Bunun bilinci içerisinde hareket edin. Güzel bir etkinlik gerçekten. Genelde ağaçlar çiçek açardı. Bugün kitap açtı. Yapraklar dökülmeye başlıyor. Ama onların yerine kitaplar asılıyor. Okuyun kitapları verin bir başkasına o da okusun. İnşallah bu etkinlik devam eder. Bizde genelde şöyle bir alışkanlık vardır. Kitap alınır kütüphaneye konulur, bilgisayar alınır, köşeye konulur ve pek fazla yararlanılmaz. Bunu artık kralım ve kullanalım. Okuyalım ve daha çok emek harcayalım. Bu emeklerden de bir karşılık elde edilsin. Sosyal ve kültürel etkinlikler artarak devam ediyor. Bu sosyal belediyeciliğin en önemli ayaklarından birisidir” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılarak ağaçlara asılan kitapları okumak üzere toplayan Afyon Lisesi öğrencileri ise etkinliğin son derece anlamlı olduğunu, kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasında projenin ilginç ve amacına uygun olduğunu belirtti.
Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Münire Burcu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar

Ağaçtan kitap topladılar
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