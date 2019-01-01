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Ağaoğlu yeni yıla Uludağ'da girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 06:44 | Son Güncelleme

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2019 yılına Uludağ'da sahibi olduğu Ağaoğlu My Mountain Uludağ Otel'de ailesiyle birlikte girdi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2019 yılına Uludağ'da sahibi olduğu Ağaoğlu My Mountain Uludağ Otel'de ailesiyle birlikte girdi. Bu arada binlerce kişi de Uludağ'da eksi 17 derecede yeni yılı karşıladı.

Yılbaşı gecesi için Uludağ'daki sahibi olduğu Ağaoğlu My Mountain Uludağ Otel'i tercih eden Ali Ağaoğlu, 2019'a ailesi ile birlikte girdi. Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada bütün kötülüklerin 2018 ile beraber geride kalması temennisinde bulundu. Ağaoğlu, "Hem dünya hem de Türkiye için 2018 çok olumlu bir yıl değildi. Umarım 2019 hem ülkemiz hem de dünya için barış, sağlık ve mutluluk getirir. Yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. En başta huzura, birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik ülkemiz için çok önemli çünkü bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember. Birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde bu coğrafyada her zaman varlığımızı sürdüreceğiz" ded.

Ailesi ve torunlarıyla beraber olmasının önemine dikkat çeken Ağaoğlu, "Uludağ'ın benim için maddi yönünden ziyade manevi yönü önemli olan bir yer. Ailem benim için her şeyden önemlidir. Bu sebeple yılbaşlarını ailemle beraber Uludağ'da kutluyorum. Şimdi torunum da geldi. Burada torunlarımla, ailemle beraber olmak ayrı bir duygu" dedi.

EKSİ 17 DERECEDE KUTLAMA

Öte yandan Uludağ'ın pistleri, mesire alanları, yolları hatta otoparklarında dahi eğlenen vatandaşlar geri sayımı eksi 17 derecede yaptı. Eğlence mekanlarının dışında eğlenen vatandaşlar yaktıkları ateşlerin başında toplanıp ısındı. 00.00'da atılan havai fişekler ise Uludağ'da geceyi aydınlattı.

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