Ağar: Suriye'yi Bölecek YPG-PKK Türkiye'nin de Bekasına Yönelmiştir

Savunma uzmanı Abdullah Ağar, VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

VOA Türkçe: Mevcut durumda ABD'nin Suriye politikasını nasıl yorumluyorsunuz?

Abdullah Ağar: Trump’ın yaklaşımıyla Pentagon’un yaklaşımı arasında farklılıklar var. Onlar daha çok kamusal düşünüyorlar ama Sayın Başkan, onun öncelikleri daha farklı. Onun kafası başka türlü çalışıyor. Ticaretten geldiği için ticari eğilimlerine göre devlet yönetimini uygulamaya dair birtakım prensipler geliştirmiş. Ama CENTCOM, CENTCOM’la beraber Pentagon açıkçası Amerikan güvenliğiyle ilgili dünya hakimiyetiyle ilgili temel stratejileri üreten ve uygulayan birimler olduğu için bu noktada dönem dönem tenakuzlara da düştükleri görülüyor.

VOA Türkçe: Türk- Amerikan ilişkilerinde Suriye'nin kuzeyi konusunda nasıl bir görüş ayrılığı yaşanıyor?

Abdullah Ağar: ABD, Türkiye'nin üniter yapısını toprak bütünlüğünü egemenliğini güvenliğini ve geleceğini gözardı ederek ve bu gözardıyla beraber gelişen Türkiye'nin aleyhine bir tehdidi görmeyerek bir dizayna girişti. Şimdi bu dizayn kullanmış olduğu ve Türkiye'nin 35 yılına mal olan ve 35 yılda yaklaşık 57000 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren bir terör örgütü üzerinden gerçekleşti. Bu sonradan türediği isimlerle veya türediği birtakım yapılarla ismi işte PKK'nın ismi, PKK-PYD’ye daha sonra Suriye Demokratik Güçleri daha sonra Tevdem’e daha sonra askeri ve sivil meclislere dair böyle bir şey üretti ama. Türkiye sonuçta şu an YPG-PKK diye tanımlanan kendi vatanına ve kendi devletine kurşun atan, kurşun sıkmış 14000’i dağ kadrosu olmak üzere oluşturduğunu çok iyi biliyor. Ve bu yapının temel hedefinin Suriye’de konuşlanarak Türkiye’yi hedef alacağını değerlendiriyor.