HABER

Ağar: "Yeni bir parti ihtimali görmüyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 12:40 | Son Güncelleme

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin, "Bahse konu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için ellerinde hiçbir meşru mazeret yok.

Ağar: "Yeni bir parti ihtimali görmüyorum"

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin, "Bahse konu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için ellerinde hiçbir meşru mazeret yok. Ben öyle bir olasılık, ihtimal görmüyorum” dedi.
Kanal 23 ve Kanal Fırat televizyonun ortak yayınında Metin Erol ile Elif Doğan’ın konuğu olan Ağar, yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ağar, ismi geçen kişilerin sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına ihtimal vermediğini aktardı.

"Siyasette bir yere gelmek herkesin kendi bilek gücü ile olur"
Yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin "Ben öyle bir olasılık, ihtimal görmüyorum" diyen Ağar "Bahse konu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için hiçbir meşru mazeret yok ellerinde. Sonuç olarak onların geldiği her makamın altında yatan emek, ter, gayret Tayyip Erdoğan’a ait. Sırtında omuzlarında taşıyarak makamlar ikram etti insanlara. Siyasette bir yere gelme şansı oldu. Siyasette bir yere gelmek herkesin kendi bilek gücü ile olur. Onlar da Tayyip Bey gibi bir mücadelenin içerisinde Allah vergisi olması gereken liderlik kabiliyetleri olsa onlar olurdu, Tayyip Bey olamazdı" ifadelerini kullandı.

"Onların sağ duyu içinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına ihtimal vermiyorum"
Bu tür tavırlara karşı milletin gönlünün kapalı olduğuna değinen Ağar," Millet geçmişte her türlü imkanların çok emek ve gayret sarf etmeden önlerine serilmiş olan insanların kendilerine o makamları verene karşı bir hareketini asla tasvip etmez. Buna da evet demez. Ben de onların sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum" dedi.

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Büyükşehir’de aday çıkarmayan Büyük Birlik Partisi Yıldırım’da iddialı geliyorBüyükşehir’de aday çıkarmayan Büyük Birlik Partisi Yıldırım’da iddialı geliyor
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Sivaslı vatandaşlara buluştuAK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Sivaslı vatandaşlara buluştu

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Diğer Haberler
TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.