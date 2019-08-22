Ağaran Şelalesi taştı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesinde yer alan Ağaran Şelalesi, bölgede etkili yağışın ardından taştı.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen Ağaran Şelalesi, ilçede akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından taştı. Bölgede işletmesi bulunan Metin Saklı, yüksek kesimlerde yağan yağmurdan dolayı şellenin suyunun artığını belirterek, "Her hangi bir olumsuzluk yok. Gelen turistler eğlencelerini bozmadan şelaleyi seyretti. Daha öncelerdeki gibi fazla bir taşma yok. Zaten bu görüntülere artık alıştık" dedi.

