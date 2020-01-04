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  4. Ağasar kıyafetli kadınlar tarladan çıkıp, voleybol oynadı

Ağasar kıyafetli kadınlar tarladan çıkıp, voleybol oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Çalışkanlığı ile bilinen Karadeniz kadını, sporda da farkını ortaya koyuyor.

Çalışkanlığı ile bilinen Karadeniz kadını, sporda da farkını ortaya koyuyor. Hem tarla, hem de ev işlerinde hamaratlığı her zaman ortaya koyan Trabzon’un ücra yerlerinde yaşayan kadınlar, sporla ilgili yapılan aktivitelere de katılıyor, sağlık için spor yapıyor, stres atıyor.
Hareketsiz yaşamın önüne geçmek için Gençlik ve Spor Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan spor seferberliğine Karadenizli kadınlar da büyük ilgi gösteriyor. İl ve ilçe müdürlüklerince düzenlenen ‘Evinin Sultanları Turnuvası’na katılan kadınlar, ev ve tarladaki hünerlerini tarlada da gösteriyor. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yaşayan kadınlar tarafından giyilen ve Çepni kültürünün devamı olan el emeği "Ağasar elbiseleri" ile 3x3 voleybol maçında hünerlerini gösteren kadınlar, hem görsel bir şölen ortaya koydular, hem de yetenekleri ile alkış aldılar.
Her yaştan, her cinsiyetten insanın yapabileceği bir spor branşının mutlaka olduğuna vurgu yapan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sağlıklı bir yaşam için bilinçli şekilde spor yapmanın şart olduğunu hatırlatarak, “Antrenörlerimiz ve spor uzmanlarımızla sadece tesislerimizde insanları beklemiyoruz. Köylere, yaylalara, okul bahçelerine, huzur evlerine, her yere gidip insanları sporla buluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızdan yaşlı dedelerimize ve ninelerimize kadar herkesin yapabileceği, sevebileceği uygun bir spor branşı olduğu gerçeğiyle hareket ederek sporu her yere, her kesime taşımaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Şalpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Karaçoban ise, “Bu proje ile bazıları belki de hayatında voleybol topuna el sürmemiş kadınlarımıza ulaşıyoruz. Belki ilk başta bocalıyor, yabancılık çekiyor ama sonra hamaratlılığını burada da ortaya koyuyor. Kısa bir alışma evresinin ardından sporda da farklarını gösteriyorlar. Şalpazarı’nda başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere herkese spor yaptırmaya, hareketsiz yaşamdan uzak tutmaya çalışıyoruz” dedi.
Yoğun şekilde tarla ve ev işleri ile uğraşan Karadeniz kadınlarına ulaşmak için ilçe ilçe gezen İl Müdürlüğünde görevli spor uzmanları Serpil Sungur ile Abdullah Cevahir, Şalpazarı’nın meşhur Sisdağı Yaylası eteklerinde tarla ve evlerde çalışan kadınları bir araya getirdi, file kurup voleybol turnuvası düzenledi. Ağasar kıyafetli kadınlar, hem turnuvada birincilik için mücadele etti, hem de keyifli saatler geçirdi.

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