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‘Ağasar’ modası geleneği yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşamlarıyla bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbise kültürü, yüzyıllardır yaşatılıyor.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşamlarıyla bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbise kültürü, yüzyıllardır yaşatılıyor. Yöre kadınları "bizim makyajımız bu elbiseler" diyor.

Kent merkezine 75 kilometre mesafedeki, yaklaşık 12 bin nüfuslu Şalpazarı ilçesinde, 10 ve 11'inci yüzyıllarda Oğuz Türklerinin 24 kolundan biri olarak Anadolu'ya gelip yerleşen Çepnilerde kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafet 'Ağasar'ı giymeye devam ediyor. Kadınlar ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri, düğün, bayram gibi özel gün ve törenlerde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbiselerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Özgün renk ve tasarımları ile dikkat çeken elbiseler, son yıllarda bölgede moda haline geldi. Yörede kadınlar ve kız çocukları 13 parçadan oluşan 'Ağasar' kıyafetler diktiriyor. Terziler siparişlere göre renk ve boyutları ile özel tasarımlar hazırlıyor.

‘MAKYAJIMIZ BU KIYAFETLER’

Makyaj yapmadıklarını ve sadece kıyafetleri ile süslendiklerini söyleyen Hafif Atalar, "Bu kıyafetler bizim geleneğimiz. Bu kıyafetleri değişik renk ve desenlerde özel diktiriyoruz. Sadece ilçemizde dikiliyor. Bizim ojemiz, rujumuz, makyajımız bu kıyafetler. Biz makyajımızı kıyafetimize sunduk. Renkleri, çiçekleri ve desenleri ile farklılık oluşturuyoruz. Bütün özenimizi elbiselerimize verdik. Bu kıyafetten dolaplar dolusu var. Kızımın da var" dedi.

‘BU KIYAFETLERDEN VAZGEÇEMEYİZ’

Tarlaya giderken bile bu kıyafetlerden giydiklerini anlatan Meryem Atalar ise "Biz atadan, dededen böyle gördük. Bu kıyafetlerden vazgeçemeyiz. Her yerde bu kıyafeti giyiniyoruz. Tarlaya bile bu kıyafetlerimizle giriyoruz. 13 parça bu kıyafet, ama biz giyinirken hiç sıkıntı çekmiyoruz, hemen giyiniyoruz. Düğünlere, özel yelere giderken hazırlanmamız hiç zaman almıyor" diye konuştu.

‘EL EMEĞİ BU KIYAFETLER’

Kıyafetlerin el emeği olduğunu belirten Ayşe Yamaç da "Genellikle bu kıyafeti giyiniyoruz. Bayramlarda, özel günlerde, şenliklerde ve düğünlerde giyindiğimiz kıyafet budur. Çocukluğumuzdan beri aynı kıyafetleri giyiniyoruz. Bu bizim geleneğimiz. Dolabımızda çok fazla bu yöresel kıyafetimizden var. Belli başlı motiflerle işleniyor. El emeği bu kıyafetler. Çocuklarımıza, torunlarımıza bunlardan alıyoruz. Pullu olanları genelde genç kızlar tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

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