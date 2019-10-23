HABER

‘Ağasar’ modası geleneği yaşatılıyor (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:28 | Son Güncelleme

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşamlarıyla bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbise kültürü, yüzyıllardır yaşatılıyor.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde 'Ağasar' olarak da bilinen ve kadınlarla kız çocuklarının günlük yaşamlarıyla bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbise kültürü, yüzyıllardır yaşatılıyor. Yöre kadınları "bizim makyajımız bu elbiseler" diyor.

Kent merkezine 75 kilometre mesafedeki, yaklaşık 12 bin nüfuslu Şalpazarı ilçesinde, 10 ve 11'inci yüzyıllarda Oğuz Türklerinin 24 kolundan biri olarak Anadolu'ya gelip yerleşen Çepnilerde kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafet 'Ağasar'ı giymeye devam ediyor. Kadınlar ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri, düğün, bayram gibi özel gün ve törenlerde giydikleri yöresel motif işlemeli rengârenk elbiselerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Özgün renk ve tasarımları ile dikkat çeken elbiseler, son yıllarda bölgede moda haline geldi. Yörede kadınlar ve kız çocukları 13 parçadan oluşan 'Ağasar' kıyafetler diktiriyor. Terziler siparişlere göre renk ve boyutları ile özel tasarımlar hazırlıyor.

‘MAKYAJIMIZ BU KIYAFETLER’

Makyaj yapmadıklarını ve sadece kıyafetleri ile süslendiklerini söyleyen Hafif Atalar, "Bu kıyafetler bizim geleneğimiz. Bu kıyafetleri değişik renk ve desenlerde özel diktiriyoruz. Sadece ilçemizde dikiliyor. Bizim ojemiz, rujumuz, makyajımız bu kıyafetler. Biz makyajımızı kıyafetimize sunduk. Renkleri, çiçekleri ve desenleri ile farklılık oluşturuyoruz. Bütün özenimizi elbiselerimize verdik. Bu kıyafetten dolaplar dolusu var. Kızımın da var" dedi.

‘BU KIYAFETLERDEN VAZGEÇEMEYİZ’

Tarlaya giderken bile bu kıyafetlerden giydiklerini anlatan Meryem Atalar ise "Biz atadan, dededen böyle gördük. Bu kıyafetlerden vazgeçemeyiz. Her yerde bu kıyafeti giyiniyoruz. Tarlaya bile bu kıyafetlerimizle giriyoruz. 13 parça bu kıyafet, ama biz giyinirken hiç sıkıntı çekmiyoruz, hemen giyiniyoruz. Düğünlere, özel yelere giderken hazırlanmamız hiç zaman almıyor" diye konuştu.

‘EL EMEĞİ BU KIYAFETLER’

Kıyafetlerin el emeği olduğunu belirten Ayşe Yamaç da "Genellikle bu kıyafeti giyiniyoruz. Bayramlarda, özel günlerde, şenliklerde ve düğünlerde giyindiğimiz kıyafet budur. Çocukluğumuzdan beri aynı kıyafetleri giyiniyoruz. Bu bizim geleneğimiz. Dolabımızda çok fazla bu yöresel kıyafetimizden var. Belli başlı motiflerle işleniyor. El emeği bu kıyafetler. Çocuklarımıza, torunlarımıza bunlardan alıyoruz. Pullu olanları genelde genç kızlar tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
Durakta bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirecekDurakta bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirecek
İstanbul'a Kasım ayında kar geliyorİstanbul'a Kasım ayında kar geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da HDP Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Resulayn’da teröristlerin açtığı tünelleri kapatılıyor

Teröristlerin açtığı tünelleri böyle kapatılıyor

Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.